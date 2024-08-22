اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أمس، أن قطاع غزة لم يعد صالحا للأطفال، بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة بمدينة غزة، متسائلا: هل تبقت أي إنسانية؟

جاء ذلك وفق بيان لازاريني، نشر على موقع الوكالة الأممية، بعد استهداف جيش الاحتلال مدرسة صلاح الدين بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة 15 بينهم أطفال، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وقال لازاريني: "تقارير أفادت بوقوع هجوم مروع آخر على إحدى مدارس الأونروا في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أطفال".

وأضاف: "بعض الأطفال احترقوا حتى الموت"، متسائلا: "هل تبقت أي إنسانية؟".

وأكد لازاريني أن "غزة لم تعد مكانا (صالحا) للأطفال. هم أول ضحايا هذه الحرب القاسية. لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الأمر الذي لا يطاق هو المعيار الجديد.. كفى.. وقف إطلاق النار تأخر كثيرا".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن "أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة تهدد أهالي القطاع بمزيد من النزوح القسري، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمالات انقطاع الخدمات الحيوية قريبا".

كما أبلغ شهود عيان وكالة الأناضول، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة، والتي تعد التاسعة التي تؤوي نازحين ويستهدفها الاحتلال منذ بداية أغسطس الجاري، وفق رصد المراسل.

وتزايدت مؤخرا أوامر الإخلاء الإسرائيلية للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في خان يونس جنوبي القطاع بزعم وجود مظاهر مسلحة وهو ما نفته حركة حماس مرارا، بينما يتساءل النازحون عن الوجهة التي يمكنهم التوجه إليها في ظل القصف الإسرائيلي الذي طال جل مناطق القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.