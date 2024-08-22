أمريكا: نتنياهو وافق على مقترح صفقة وقف إطلاق النار يلبي الكثير من مطالب حماس

أعربت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس غرينفيلد، عن تفاؤلها بقرب التوصل إلى صفقة «لإطلاق سراح الرهائن ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة»، محذرة من أي إجراءات قد تعيق المفاوضات الجارية.

وقالت خلال جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، مساء الخميس، إن «صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف شامل لإطلاق النار تلوح في الأفق»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بموافقته على المقترح الأمريكي القطري المصري.

وأوضحت أن المقترح يتضمن سد الفجوات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للصفقة، لافتة إلى أن هذا المقترح يتضمن عناصر تتسق مع ما طرحه الرئيس بايدن في مايو الماضي، والذي تبناه مجلس الأمن في القرار رقم 2735.

وأعربت غرينفيلد، عن تقدير مجلس الأمن لدعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هذه الصفقة، قائلة: «مجلس الأمن يقدر الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة.. والآن لدينا مسار نحو الأمام لإنقاذ الأرواح وتوفير الإغاثة لشعب غزة وإعادة الرهائن وتخفيض التصعيد الإقليمي».

وجددت تأكيدها على موافقة إسرائيل على المقترح الخاص بسد الفجوات، داعية مجلس الأمن إلى ممارسة الضغوط على حماس لقبول هذا المقترح المعدل الذي يحمل، بحسب قولها، «مزايا كبرى وثورية» بشأن الوضع في غزة، و«يلبي الكثير من مطالب حماس السابقة».