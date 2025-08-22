أحدث توأمي باندا في برلين يحتفلان بعيد ميلادهما الأول

احتفل أحدث توأماي باندا في برلين بعيد ميلادهما الأول بأكل خضراوات مجمدة كمكافأة وشمعة مصنوعة من أعواد الخيزران.

ووُلدت صغيرتا الباندا في حديقة حيوان برلين في 22 أغسطس من العام الماضي، وحصل كل منهما على اسم صيني وآخر ألماني. وتعرف كل من مينج هاو ومنيج تيان بشكل أفضل باسمي ليني ولوتي، تينما بمارلينه ديتريش الممثلة المولودة في برلين ومنطقة شارلوتنبورج في العاصمة الألمانية.

ولعب الصغيران، اليوم الجمعة، حول مجسم خشبي أحمر كبير على شكل رقم 1. وحصلا على ما أطلقت عليه حديقة الحيوان اسم "كرات ثلجية" مصنوعة من عصير البنجر والجزر.

ويبلغ وزن صغيري الباندا، اللذين كانا وزنهما أقل من 200 جرام عند الولادة، حوالي 21 كيلوجراما لكل منهما.