رد الدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الصحة بمحافظة قنا، على شكاوى الأهالي من نقص الأدوية والمستلزمات والأطباء بمستشفى أبو تشت «وشبه إغلاق الوحدات الصحية»، مشيرا إلى إيداع الأدوية باستمرار وفقا للاحتياجات المرصودة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية «صدى البلد» إن المديرية بدأت بالفعل في دعم المستشفى بزيادة أعداد الأطباء من خلال التعاقدات الجديدة والاستعانة ببروتوكولات التعاون مع الجامعة؛ بهدف تغطية أكبر عدد من التخصصات الطبية، ومنع حاجة المواطن للانتقال إلى مستشفيات أخرى لإجراء عمليات متخصصة مثل جراحات العظام.

وأوضح أن أبو تشت من المستشفيات الحديثة، المجهزة بالفعل بأجهزة الأشعة العادية والمقطعية، متابعا: «في خلال أيام قليلة، سيكون هناك جهاز رنين مغناطيسي لأهالينا في أبو تشت، والأدوية موجودة».

وأضاف أن الخدمة تشهد «تطورا رائعا» في عهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأكد أن «أغلب الشكاوى تتعلق بالحاجة إلى أسرة العناية المركزة»، مضيفا أن «لا يوجد عجز في أسرة العناية بمحافظة قنا».

وأوضح أن المحافظة تتعامل من خلال منظومة «رعاية مصر» التي تربط جميع المستشفيات، بحيث يتم سرير العناية المركزة في فرشوط على سبيل المثال، في حال عدم توفره بمستشفى أبو تشتت، مضيفا أن «الخطة المقبلة ستشهد زيادة أسرة العناية الموجودة في مستشفى أبو تشت».