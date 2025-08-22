أمريكا: قاضٍ في كولورادو يرفض صفقة إقرار بالذنب مع مدير دار جنازات متهم بإساءة التعامل مع 191 جثة

رفض قاضٍ في كولورادو، اليوم الجمعة، اتفاقًا للإقرار بالذنب مع صاحب دار جنازات اعترف بإساءة التعامل مع 191 جثة، حيث تُرك العديد منها لسنوات داخل مبنى بدرجة حرارة الغرفة، بينما كان هو وزوجته ينغمسون في حياة فاخرة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن طالبت عائلات المتوفين، الذين تسلموا رمادًا مزيفًا، بتشديد العقوبة على جون هالفورد، الذي كان يدير مع زوجته كاري دار الجنازات "ريتيرن تو نيتشر هوم" بمدينة كولورادو سبرينجز.

وينص الاتفاق المرفوض على عقوبة سجن مدتها 20 عامًا تُنفذ بالتوازي مع عقوبة فيدرالية أخرى مدتها 20 عامًا، وهو ما يعني أنه قد يخرج بعد فترة أقصر بكثير مقارنة بتنفيذ العقوبتين على التوالي.

وأكد أفراد العائلات، أن هذه الصفقة ستُعتبر في جوهرها تجاهلًا للجرائم المرتكبة بحق الـ191 شخصًا الذين جرى تحديد هوياتهم.

وكان هالفورد بالفعل في طريقه إلى السجن بعد أن أقر بالذنب في قضايا احتيال فيدرالية.

وبات بإمكان هالفورد الآن سحب اعترافه، الأمر الذي سيؤدي إلى إحالة القضية إلى المحاكمة.