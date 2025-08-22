الشرطة الإسرائيلية تعتقل 8 متظاهرين ضد الحرب على غزة في حيفا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 8 أشخاص خلال مظاهرة في شارع "بن غوريون" بمدينة حيفا (شمال)، احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة وسياسات تل أبيب فيه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاعتقالات جاءت بدعوى "الإخلال بالنظام وعدم الانصياع لأوامر الشرطة"، مشيرةً إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تندد بالحرب وأفعال الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وعادةً ما يشارك في هذه المظاهرات نشطاء يساريون إسرائيليون إلى جانب عرب من فلسطينيي الداخل (عرب 48)، في وقت أظهرت استطلاعات سابقة أن غالبية الإسرائيليين تدعم سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حربه على غزة.

وفي المقابل، تخرج تظاهرات إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر تطالب الحكومة بالعمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، حتى لو استلزم ذلك وقف العمليات العسكرية.