الجيش الليبي يشن هجوما كبيرا على ميليشيات مسلحة قرب طرابلس

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن "هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية"، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها هذه الميليشيات.

وأضاف "هناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس بالإضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن - في وقت سابق - أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق عملية عسكرية واسعة - في أبريل الماضي - لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.