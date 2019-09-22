محمد ابرهيم يقود تشكيل المقاصة أمام أسوان

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان التي تنطلق في الثالثة بعد ظهر اليوم على ستاد أسوان الرياضي فى مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في خط الدفاع: أحمد مودي - حسني فتحي - عاصم سعيد - محمد دسوقي.

في خط الوسط: صلاح ريكو - خالد اوتشو - محمد رمضان - باولن فوافي - محمد إبراهيم

في خط الهجوم: عمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم - عصام صبحى - مصطفي شبيطة - أحمد ياسين - ميدو جابر - صلاح عاشور - صلاح أمين .‎

ويغيب عن الفريق محمد توني ومحمد دبش وشريف حازم للإصابة.