ألانيا سبور يحافظ على صدارة الدوري التركي

حافظ ألانيا سبور على صدارة الدوري التركي بتعادله مع جينتشلاربيرليجي 1/1 اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة والتي شهدت فوز غازي شهير على تشايكور ريزا سبور 2 / 1.

وتقدم بوجدان ستانكو لجينتشلاربيرليجي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل جيهون جولسلام لألانيا سبور في الدقيقة 66.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه كما رفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، صعد غازي شهير إلى المركز الثالث في الدوري بتغلبه على تشايكور ريزا سبور 2 / 1.

ورفع غازي شهير رصيده إلى عشر نقاط متساويا في ذلك مع فنربخشه صاحب المركز الثاني، ومتأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ألانيا سبور المتصدر، بينما تجمد رصيد تشايكور عند ثماني نقاط في المركز الخامس.

وتقدم غازي شهير بهدفيه خلال أول 16 دقيقة من المباراة، وسجلهما محمد دمير وباتريك توماسي، ثم رد تشايكور بهدفه في الدقيقة 65 وكان من نصيب برايان ساموديو.