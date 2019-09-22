أشاد الفنان خالد سليم، بما وصفه بالتنظيم الجيد للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال في تصريحات لبرنامج «يوم جديد»، الذي يعرض على فضائية «الغد»، صباح الأحد، إن «تنظيم المهرجان رائع وطيب، واستمتعت بكل ما قدم في حفل الافتتاح من أغاني وكلمات وجوائز».

وشدد على أهمية مهرجان الجونة السينمائي ليس لمصر فقط بل للدول العربية بأكملها، مشيدًا بالفعاليات وورش العمل والأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.

وانطلقت يوم الخميس الماضي، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى، يعرض خلالها 84 فيلمًا، يتنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية وتصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكى.