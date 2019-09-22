كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن السبب وراء استبداله لنجم الريدز، ساديو ماني، خلال المباراة التي جمعت الفريق بتشيلسي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي بنتيجة 2-1، : "لقد تعرض لإصابة، بعدما تم ضربه في العظم حول الركبة وقدمه ثابته،".

وأضاف: "لقد حاول الاستمرار، لكن هناك مواقف تتطلب منك فعل هذا، الأمر لا يتعلق بأداءه في الملعب، لكن لا يمكنك البقاء في اللقاء بقدم مصابة، فكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار وتغييره". وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته في تريب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، يأتي خلفه مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط برصيد 13 نقطة.

ويستعد الريدز لمواجهة ام كيه دونز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء المقبل.