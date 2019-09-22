وأضاف: "لقد حاول الاستمرار، لكن هناك مواقف تتطلب منك فعل هذا، الأمر لا يتعلق بأداءه في الملعب، لكن لا يمكنك البقاء في اللقاء بقدم مصابة، فكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار وتغييره". 

 وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته في تريب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، يأتي خلفه مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط برصيد 13 نقطة.