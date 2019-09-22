أتلتيك بلباو يهزم ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

انتزع فريق أتلتيك بلباو صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت بتغلبه على ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز خيتافي على ريال مايوركا 4 / 2 وريال سوسيداد على إسبانيول 3 / 1 وفالنسيا مع ليجانيس 1/1.

وسجل هدفي بلباو راؤول جارسيا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء وإيكار مونايين في الدقيقة 72.

ورفع بلباو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أشبيلة وريال مدريد التي تقام في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد ألافيس عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وبهذا الفوز حافظ بلباو على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لألافيس مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، حقق خيتافي الانتصار الأول له في الموسم الجاري من الدوري وتغلب على ريال مايوركا 4 / 2.

ورفع خيتافي رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر حيث أنه الانتصار الأول مقابل هزيمة واحدة وثلاثة تعادلات، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وأنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما إدريسو بابا لاعب مايوركا، بالخطأ في مرمى فريقه، وخورخي مولينا من ضربة جزاء، في الدقيقتين السابعة و33 .

وفي الشوط الثاني، أضاف ألان نيوم الهدف الثالث لخيتافي في الدقيقة 63 ثم رد ريال مايورك بهدفين أحرزهما انتي بوديمير في الدقيقتين 70 و77 قبل أن يختتم أنخيل لويس رودريجيز التسجيل بالهدف الرابع لخيتافي في الدقيقة 84 .

وفي المباراة الثالثة، فاز ريال سوسيداد على مضيفه إسبانيول 3 / 1.

وسجل أهداف سوسيداد ويليان خوسي دي سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 18 و34 وأليكسندر إيساك في الدقيقة 75، فيما سجل هدف إسبانيول جوسيا زالدوا، لاعب ريال سوسيداد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

ورفع سوسيداد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، مؤقتا، وتوقف رصيد إسبانيول عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فالنسيا مع ضيفه ليجانيس 1/1.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله دانيال باريخو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء فيما سجل أوسكار رودريجيز هدف التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 35.

ورفع فالنسيا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر فيما حصد ليجانيس أول نقطة له هذا الموسم في المركز العشرين الأخير.