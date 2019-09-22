القروي يهدد بالطعن في نتائج الجولة الثانية للانتخابات «حال مواصلة حبسه»

هدد المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بكل الوسائل في حال مواصلة حبسه.

وقال القروي - في حوار لصحيفة "الشروق" التونسية في عددها الصادر اليوم الأحد - أنه خسر 10 بالمائة من الأصوات تقريبا نظرا لعدم حضوره في المناظرة التليفزيونية التي ضمت المرشحين الرئاسيين في الجولة الأولى من الانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت منافسة كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حصول قيس سعيد على 4ر18% من أصوات الناخبين، بينما حصد نبيل القروي 6ر15% من أصوات الناخبين.