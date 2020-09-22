 هولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى فيينا وأنسبروك لارتفاع خطر الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

هولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى فيينا وأنسبروك لارتفاع خطر الإصابة بكورونا

علم هولندا
علم هولندا
فيينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 11:48 ص

أصدرت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من السفر إلى العاصمة النمساوية فيينا وعاصمة ولاية تيرول إنسبروك بسبب ارتفاع خطر الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم إنه يجب على العائدين إلى هولندا من فيينا وانسبروك أن يلتزموا العزل والحجر الصحي لمدة 10 أيام من الآن وحتى إشعار آخر، بحسب إرشادات السفر الصادرة عن الحكومة الهولندية.

وقالت صحيفة (تيرولر تاج تسيتونج) النمساوية، اليوم، إن الحكومة الهولندية لم تمنع السفر إلى بقية الولايات والمدن في النمسا واكتفت بطلب اليقظة من المسافرين.

يشار إلى أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي كانت قد أصدرت تحذيرا مشابها من السفر للنمسا، مثل الدنمارك والسويد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك