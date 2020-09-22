السفير السعودي بالقاهرة: مصر والمملكة أكبر بلدين يربطهما اتفاقيات تعزز التعاون في جميع المجالات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، إن العلاقات المصرية السعودية يحكمها التاريخ والجغرافيا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مصر كانت الساحة التي التقى فيها الملك عبد العزيز آل سعود زعماء العالم بعد توحيد المملكة، مشيرًا إلى أن البلدين أكثر دولتين تربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعزز التعاون بين جميع المؤسسات في جميع المجالات.

وأشار إلى أن هناك رابط جغرافي بين مصر والمملكة، مستطردًا: «لا أقول البحر الأحمر يفرق بين الدولتين بل يربطها».

وتابع: «من خلال حجم الدولتين في المنطقة ومتانة العلاقات على المستويات كافة بينهما، لابد أن تجد أن هناك نوع من التنسيق المشترك والتفاهم فيما بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى أزمات المنطقة».

واستطرد: «قُدر لمصر والمملكة أن تكون تحدياتهما المشتركة واحدة، لذلك تجد هناك تطابق في وجهات النظر تجاه مجمل قضايا المنطقة والعالم، حيث الشؤون الداخلية، والأطراف الإقليمية، والإرهاب الذي يهدد الدولتين»، لافتًا إلى التعاون الأمني بين البلدين.