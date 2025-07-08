الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف العمل في إحدى عياداته الطبية بغزة بسبب سقوط قذائف إسرائيلية في محيطها

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، توقف العمل إحدى عياداتها الطبية شرق مدينة غزة، بعد سقوط عدة قذائف إسرائيلية في المنطقة المحيطة بها ما شكل تهديدا لسلامة الطواقم الطبية والمرضى.

وقالت الجمعية في بيان: "توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية التابعة للجمعية في مدينة غزة وذلك بعد سقوط القذائف في المنطقة المحيطة بالعيادة، الأمر الذي يهدد سلامة الطواقم الطبية والمرضى".

وأوضحت أن العيادة كانت تقدم خدماتها لـ"آلاف المرضى لا سيما مع ازدحام المنطقة بالنازحين من مناطق شرق غزة بعد إصدار الاحتلال أوامر بالإخلاء".

وبيّنت أن "آلاف المواطنين سيضطرون للسير مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية أو تلقي تطعيمات الأطفال".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عيادات الجمعية التي خرجت عن الخدمة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 18 جراء الإجراءات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتواصلة.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي بغزة من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية جراء أزمة الوقود المتفاقمة والناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس الماضي.

كما يتزامن مع نقص حاد في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل التزايد في أعداد الإصابات التي تصل للمستشفيات، وفق ما تؤكده وزارة الصحة مرارا.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشنّ، بدعم أمريكي إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.