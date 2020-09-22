 رنا سماحة تنتهي من تصوير كليب «أوبا» استعدادا لطرحه - بوابة الشروق
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رنا سماحة تنتهي من تصوير كليب «أوبا» استعدادا لطرحه

رنا سماحة
رنا سماحة

نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:54 م
تعكف المخرجة بتول عرفة حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة للكليب الجديد للفنانة رنا سماحةأ الذي يحمل اسم "أوبا"، والذي يعد التعاون الثاني لسماحة مع "لايف ستايلز ستديوز"، والأول مع المخرجة بتول عرفة.

ووعدت سماحة أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير ألبومها الأخير "٧ رجالة" بشكل كامل، بصيغة حلقات متصلة، مؤكدة أن التعاون مع الشركة مختلف، ويمثل نقلة هامة في مسيرتها، ويعود ذلك للنجاح الذي حققاه سويًا خلال كليب "أميرة الحب".

وقالت في تصريحات صحفية إن بتول عرفة مخرجة محترفة وتعرف كيف توظف أدوات الفنان بشكل مبهر ومميز، وهو ما جعلها في حالة حماسة شديدة لإطلاق الكليب.

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