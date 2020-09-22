مسئول عراقي: المفاوضات مستمرة مع شركة دايو حول تنفيذ ميناء الفاو الكبير

صرح مسؤول عراقي، بأن وزارة النقل العراقية لا تزال تجري مفاوضات مع شركة دايو الكورية الجنوبية حول تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير على الخليج في محافظة البصرة.

وقال أسعد عبدالرحيم، مدير مشروع ميناء الفاو الكبير بوزارة النقل العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الثلاثاء،: "لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع شركة دايو الكورية الجنوبية في الوقت الحالي حول تنفيذ ميناء الفاو الكبير، ونحن في مرحلة التفاوض ولم يتم حتى الآن توقيع أي عقد معها".

وأضاف: "حتى وإن جرى توقيع العقد مع الشركة المنفذة، فإن التنفيذ مرهون بتوفير الأموال".

وبحسب الجهة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فإن "التنفيذ سيكون وفق التصميم الأساسي للشركة الإيطالية المصممة للمشروع، وبعمق 19 مترا، لاستقبال أكبر سفن العالم، وليس 14 مترا كما يشاع في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وتواجه أعمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير عمليات تأخير منذ الإعلان عن تنفيذه بعد عام 2003 بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية وتفشي الفساد الإداري والمالي وعدم توفر الأموال لإتمام المشروع في العراق.