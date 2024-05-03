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‏ميار شريف تصعد لقبل نهائي بطولة كتالونيا للتنس

محمود باهي
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 4:02 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 4:02 م

صعدت اللاعبة المصرية ميار شريف للدور قبل النهائي لبطولة كتالونيا للتنس اليوم الجمعة بعد انسحاب منافستها الأمريكية إيما نافارو المصنفة رقم 23 عالميا.

وستلعب ميار شريف في الدور قبل النهائي ضد الإسبانية جويومار ماريستاني زوليتا دي رياليس المصنفة رقم 290 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

وكانت الإسبانية جويومار تأهلت لقبل النهائي بالفوز على الهولندية أرانتاكسا روس، المصنفة الثالثة في بطولة كتالونيا.

وتحتل ميار شريف المركز 72 في التصنيف العالمي، وكان أفضل تصنيف لها الوصول للمركز 31 في 19 يونيو 2023.


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