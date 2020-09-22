 بولسونارو: البرازيل ضحية حملة تضليل على غابات الأمازون - بوابة الشروق
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بولسونارو: البرازيل ضحية حملة تضليل على غابات الأمازون

الامازون - ارشيفية
الامازون - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 7:55 م
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في خطابه الافتتاحي الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك حملة تضليل تتعلق بغابات الأمازون ومنطقة بانتانال المدارية من أجل تشويه صورة بلاده كأكبر منتج للغذاء في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولسونارو قوله إن بلاده "رائدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية".

ووفقا لبولسونارو، فإن البرازيل تبرز كأكبر منتج للغذاء في العالم، ولهذا السبب "هناك اهتمام كبير بنشر معلومات مضللة" حول القضايا البيئية

وقال بولسونارو، فيما يتعلق بجائحة كورونا، فإن حكومته كانت "جريئة" في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لمنع حدوث مشكلة أكبر.

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