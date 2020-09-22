استدعاء أكثر من 27 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن شركات هيونداي موتور وأودي-فولكس فاجن كوريا وفولفو و6 شركات أخرى ستطلق بشكل طوعي حملات استدعاء سيارات تشمل أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح عيوب صناعة فيها.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركات الست الأخرى هي كيا موتورز وجي إم كوريا وخدمة مبيعات فورد في كوريا وشركة بايك كوريا وموتو روسيا وهانبول موتورز التي تستورد سيارات بيجو وسيتروين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الشركات التسع ستستدعي 27414 سيارة بسبب عيوب في 23 طرازا من سياراتها الموجودة في كوريا الجنوبية.

وتشمل المشاكل احتمال انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيادة سيارة كيا موتورز ستينجر، وماسحات الزجاج الأمامي لسيارة فولفو وذراع التحكم في المقعد الأمامي في سيارة باسات من شركة أودي-فولكس فاجن، ومسامير المقعد الأمامي التي يوجد بها خلل في سيارة تريل بليزر الرياضية متعددة الاستخدامات من جنرال موتوز كوريا.

وذكرت الوزارة أنه يمكن لأصحاب السيارات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.