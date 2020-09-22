يعتبر خل التفاح مفيدًا للبشرة والشعر والجسم، حيث يعمل على تطهير وتعقيم الجلد؛ وذلك لأنه يحتوي على الأحماض العضوية التي يمكن أن تساعد في الحد من وجود البكتيريا المسببة لظهور البثور وحب الشباب والقشرة في الشعر، كما أنه يساعد على تسكير مسام البشرة ومنع دخول أي ملوثات إليها.

لذلك، نشر موقع "إن دي تي في" مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام خل التفاح كأداة تجميلية للحفاظ على البشرة والشعر.

• تونر للوجه

يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقتين من الماء، ثم وضعها على الوجه، حيث تعمل أيضا على تقليل البثور والشوائب، ولكن يجب اختباره على منطقة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاهه، أو إضافة المزيد من الماء حتى لا يسبب تهيجًا للبشرة.

• منظف للشعر

تحتوي الكثير من أنواع الشامبو على مواد كيميائية يمكن أن تزيل اللمعان وتؤدي أيضا إلى تراكم المنتج، لذلك يمكن استخدام خل التفاح لإزالة السموم من فروة الرأس، عن طريق خلط كوبين من خل التفاح مع كوب ماء والحرص على استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو، وتركه لبضع دقائق ثم شطف الشعر مرة أخرى.

• علاج حروق الشمس

يعتبر خل التفاح مادة قابضة طبيعية، خاصة إذا كان هناك أي نوع من تهيج الجلد مثل الحكة والإحساس بالحرقان، كما أنه فعال في حالات حروق الشمس ونتوءات ماكينة الحلاقة، وذلك عن طريق خلط أجزاء متساوية من الماء البارد والخل وفرك الجرعة على المنطقة الملتهبة.

• إصلاح رائحة القدم

يمكن التخلص من رائحة القدم بكل سهولة، وذلك عن طريق نقع القدمين في الماء وخل التفاح لمدة 10-15 دقيقة، حيث تقضي الخاصية الحمضية في الخل على رائحة القدم الكريهة.

• منظف فرشاة التجميل

يمكن أن تحتوي فرش المكياج على الكثير من البكتيريا، والتي يمكن أن تتسبب في انتشار البثور لاحقًا، لذلك يجب صنع محلول تنظيف أدوات التجميل في المنزل عن طريق خلط 3 ملاعق من خل التفاح في كوب من الماء الساخن، ووضع جميع فرش التجميل بها، حيث يعمل على التخلص من كل أنواع البكتيريا الموجودة على شعيرات الفرشاة.