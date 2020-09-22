محافظ بني سويف: تلقينا 82 ألفا و300 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقديم 2340 طلبا للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تقديمها إلى 82 ألفا و300 طلبا، فيما بلغ إجمالي المتحصلات 305 ملايين و482 ألف جنيه.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح،ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ25%، حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.



وأكد المحافظ متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، منوها إلى أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث إن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.



وطالب المحافظ مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.