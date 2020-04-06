طوارئ في ولاية كنتاكي الأمريكية قبيل إعلان بشأن قضية مقتل امرأة سمراء البشرة

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أعلنت الشرطة الأمريكية، حالة الطوارئ في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، استعدادا لإعلان مهم للمدعي العام بشأن قضية فتاة "سمراء البشرة" بريونا تايلور، التي قتلت في مارس الماضي لدى اقتحام عناصر من الشرطة شقتها.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، أنه تم استدعاء ضباط الشرطة المجازين والغائبين خشية اندلاع أعمال عنف.

ولم يكن عمر تايلور يتعدى الـ26 عاما عندما داهمتها عناصر الشرطة الأمريكية في بيتها وفتحت النار عليها لما لا يقل عن خمس مرات خلال حملة أمنية على مروجي المخدرات.

وحضر اسم بريونا بقوة في الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة بولاية مينيسوتا في مايو الماضي.