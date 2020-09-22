المحامين تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وقال حسين الجمال، أمين عام النقابة، إنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات: "شمال وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية،و مرسى مطروح، وكفر الشيخ، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الدقهلية، وشمال وجنوب الشرقية، وشمال وجنوب البحيرة".

وأضاف الجمال، أنه تم تحديد يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات: "القاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر".