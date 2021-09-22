محكمة ألمانية تقلص مدة محاكمة مديرين سابقين بفولكس فاجن متهمين بخيانة الأمانة

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قلصت محكمة الاستئناف في مدينة براونشفايج الألمانية على نحو كبير مدة محاكمة ثلاثة مديرين سابقين في شركة فولكس فاجن بالإضافة إلى مدير حالي للموارد البشرية متهمين بخيانة الأمانة.

جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة اليوم الأربعاء لشهادات الشهود حيث قدمت الموعد المقرر للمرافعات والنطق بالحكم.

وتدور القضية حول قيام المتهمين بتقديم مبالغ مالية زائدة عن الحد لأعضاء بارزين في مجالس العاملين في فولكس فاجن.

ووفقا للتطور الأخير، فإن من المنتظر أن يصدر الحكم في القضية في الأسبوع المقبل بعد أن كان من المقرر بالأساس أن تستمر القضية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

يذكر أن المدعى عليهم ومن بينهم رئيسان سابقان للموارد البشرية في مجموعة فولكس فاجن وهما هورست نويمان وكارلهاينتس بليسنج يواجهون اتهاما بمنح أعضاء مؤثرين في مجالس العاملين مبالغ سخية على نحو غير متناسب في الفترة بين 2011 و2016.

وجرى توصيف الاتهام على أنه خيانة للأمانة وبصورة خطيرة في بعض الحالات.

ويفترض الادعاء أن هذه الجرائم تسببت في أضرار بقيمة زادت عن 5 مليون يورو لأكبر شركة سيارات في أوروبا.

وتتعلق هذه المنح بمدفوعات إلى الرئيس السابق لمجلس العاملين في مجموعة فولكس فاجن بيرند أوسترلوه وأربعة أعضاء أقوياء آخرين في مجالس فولكس فاجن على مستوى العالم.

ويرى الإدعاء العام أن هؤلاء المديرين اختاروا "عن عمد المعايير الخاصة بتحديد الرواتب بحيث يبدو المرتب الكبير مبررا رغم أن هذا ليس صحيحا في الحقيقة".