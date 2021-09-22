رئيس جامعة بني سويف: فرصة كبيرة أمام طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية يبدأ من الخميس المقبل وحتى الاثنين، لافتًا إلى أنه يتيح لخريجي المدارس والمعاهد الفنية الالتحاق بالكليات أو المعاهد الحكومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن الكليات كالهندسة والسياحة والتربية تقبل 10% من طلاب المعاهد الفنية، موضحًا أن عدد المعاهد الفنية 44 معهدًا حكوميًا و170 معهدًا خاصًا.

وأشار إلى وجود فرصة كبيرة أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي والمعاهد، مؤكدًا أن نظام التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لا يختلف عن نظام التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة.

وناشد رئيس جامعة بني سويف، الطلاب كتابة الرغبات بصورة جيدة والاطلاع على الأماكن المتاحة، موضحًا أن الطالب الملتحق بالكليات والمعاهد يجب ألا تقل نسبة مجموعه عن 75%.

وأعلن مكتب التنسيق عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية (الدور الأول) عام 2021 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وقررت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.