طالبان ترغب في التحدث باسم أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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بعد سيطرتها على أفغانستان، ترغب حركة طالبان في التحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن الأمم المتحدة تلقت رسالة من وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بهذا الشأن.

وتطلب وزارة خارجية الحركة المسلحة في الرسالة المشاركة في المناقشة العامة السادسة والسبعين، مشيرة إلى أنه تمت الإطاحة بالرئيس الأفغاني أشرف غني وأن دولا أخرى لم تعد تعترف به رئيسا للدولة.

وأحالت الأمانة العامة للأمم المتحدة الرسالة إلى لجنة ذات صلة للنظر فيها. ولم يتضح فى البداية من سيتحدث نيابة عن أفغانستان في المناقشة التى تستمر حتى يوم الاثنين القادم.

وبعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأمريكية استولت طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي وأعادت إقامة "إمارة إسلامية" بعد حوالي20 عاما.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن ما إذا كانت ستعترف بالحركة المسلحة أم لا.