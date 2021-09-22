رئيس البرلمان الأوروبي ساسولي يخرج من المستشفى

بات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في طريقه إلى التعافي بعد نقله إلى المستشفى؛ بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وقال ديفيد ساسولي، عبر تويتر اليوم الأربعاء، إن أطباءه سمحوا له بالعودة إلى إيطاليا لمواصلة العلاج هناك، وتم نقل ساسولي إلى مستشفى في ستراسبورج، مقر البرلمان الأوروبي، في 15 سبتمبر حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي.

وأوضح متحدث باسمه أنه خضع أيضا لاختبارات مستضدات وتفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" الأسبوع الماضي نظرا لارتفاع درجة حرارته، لكن جاءت نتيجة الاختبارين لكوفيد- 19 سلبية.

وتم انتخاب السياسي الإيطالي، 65 عامًا، رئيسا للبرلمان الأوروبي عام 2019.

وكتب ساسولي عبر تويتر أنه "يشعر بتحسن" وشكر "الفريق الطبي الذي اعتنى بي بعناية واحتراف".