 النني: أشعر بالقوة بعد عودتي للتدريبات - بوابة الشروق
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النني: أشعر بالقوة بعد عودتي للتدريبات

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:10 م

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عودته لتدريبات المدفعجية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان النني قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي غاب على أثرها عن المشاركة في المباريات رفقة الفريق اللندني لثلاثة أسابيع.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا له من مران آرسنال، معلقًا عليها:" سعيد للغاية للعودة للتدريبات رفقة الفريق والشعور بالقوة".

وأضاف:" سنواصل العمل الجاد كل يوم".

وكان النني قد شارك في مباراتين فقط مع أرسنال هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة.

ويحتل أرسنال المركز الـ13 في جدول ترتيب البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط من 5 جولات بواقع فوزين والخسارة في 3 مباريات.

ويستضيف أرسنال جاره اللندني توتنهام على ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الـ6 في مباراة من العيار الثقيل.


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