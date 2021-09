النني: أشعر بالقوة بعد عودتي للتدريبات

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عودته لتدريبات المدفعجية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان النني قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي غاب على أثرها عن المشاركة في المباريات رفقة الفريق اللندني لثلاثة أسابيع.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا له من مران آرسنال، معلقًا عليها:" سعيد للغاية للعودة للتدريبات رفقة الفريق والشعور بالقوة".

وأضاف:" سنواصل العمل الجاد كل يوم".

وكان النني قد شارك في مباراتين فقط مع أرسنال هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة.

ويحتل أرسنال المركز الـ13 في جدول ترتيب البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط من 5 جولات بواقع فوزين والخسارة في 3 مباريات.

ويستضيف أرسنال جاره اللندني توتنهام على ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الـ6 في مباراة من العيار الثقيل.

So happy to be back training with the team and feeling strong!

We will keep working hard every day 💪 pic.twitter.com/CJmEv1a5IO