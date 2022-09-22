نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 92.5% خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 124.69 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 64.69 مليار درهم في عام 2012.



وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 65.7.



وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية خلال السنوات العشر الماضية نحو 205.5 مليار درهم، وإعادة التصدير 471.7 مليار درهم، والواردات 227 مليار درهم.



وتبوأت المملكة العربية السعودية المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة تقدر بـ904.3 مليار درهم مشكلة ما نسبته 5.6% من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال الفترة من 2012-2021.



كما تبوأت السعودية المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من الإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة قاربت 423 مليار درهم وبمساهمة تبلغ 9.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.



وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة بلغت 206 مليارات درهم وبحصة مساهمة بلغت 9.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.



وتصدر الذهب/ خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق/ قائمة أبرز السلع التي تم تصديرها إلى السعودية خلال 2021 بقيمة 10.9 مليار درهم، بينما تصدرت أجهزة الهاتف بما فيها هاتف الشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية قائمة السلع التي تم إعادة تصديرها للمملكة خلال 2021 بقيمة 11.58 مليار درهم.