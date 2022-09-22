الصين تحث الولايات المتحدة على تنفيذ تصريحات بايدن حول عدم السعي لحرب باردة

حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على تنفيذ تصريحات رئيسها جو بايدن بشأن عدم السعي لحرب باردة جديدة والتعامل بشكل مناسب مع قضية تايوان.



جاء ذلك في معرض تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، على ما ورد في كلمة بايدن أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، التي أكد خلالها أن الولايات المتحدة تريد تجنب مواجهة مع الصين، ولا تسعى لحرب باردة، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.



وقال تشاو في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي قدم تعهدات مماثلة في مناسبات عديدة، مضيفا: "نأمل أن يتبع الجانب الأمريكي موقف الرئيس الأمريكي بإجراءات ملموسة، واتخاذ تصور صحيح للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والعودة إلى البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتعامل مع الأسئلة المتعلقة بتايوان بحكمة وبشكل صحيح للحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية".



ودعا تشاو، الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لإيجاد طريقة لدولتين رئيسيتين لهما أنظمة اجتماعية وتاريخ وثقافة مختلفة للتعايش بسلام وتأمين تعاون مربح للجانبين.



وقال تشاو: "إن هذا لن يفيد الشعبين الصيني والأمريكي فحسب، بل سيساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية في العالم".



وكان بايدن قد أكد في كلمته أن واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير نظام الصين، كما أشار إلى أن تنشيط تحالفاتها ليس ضد الصين. وقال إن الولايات المتحدة لا تدعم "استقلال تايوان" ولا تبحث عن صراع مع الصين.