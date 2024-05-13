قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مكثف على مخيم جباليا

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مدفعيا وجويا كثيفا على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا شمالي القطاع تهجر مئات النازحين من مراكز إيواء نحو غربي غزة.

وأكدت مصادر طبية، سقوط شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منازل بمدينتي رفح (جنوب) وغزة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

هذا وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٢٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٦٣ شهيدا و١١٤ اصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٣٥٠٣٤ شهيدا و٧٨٧٧٥ إصابة.