محكمة ألمانية تؤكد تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه حالة اشتباه في التطرف اليميني

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية شمال الراين-ويستفاليا في مدينة مونستر الألمانية حكما أصدرته محكمة ابتدائية يؤيد تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره حالة اشتباه في التطرف اليميني. ولم يصبح الحكم ملزما قانونيا بعد.

وهذا يعني أن مكتب حماية الدستور يمكنه الاستمرار في مراقبة الحزب بوسائل استخباراتية. ورغم أن المحكمة الإدارية العليا لم تسمح بالاستئناف، يمكن لحزب البديل من أجل ألمانيا تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج للحصول على موافقة بالاستئناف.

وفي قضية الاستئناف أمام الإدارية العليا دافع حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن نفسه ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور الذي صنف الحزب بأكمله، وفرع "الجناح" الذي تم حله في الحزب، ومنظمة "الشباب البديل" التابعة للحزب كحالات متطرفة مشتبه بها. ويصنف مكتب حماية الدستور "الجناح" بأنه ذو مساع مؤكدة نحو التطرف.

وفي حكم من الدرجة الأولى قضت المحكمة الإدارية في كولونيا لصالح مكتب حماية الدستور، حيث رأى القضاة أدلة كافية على مساعي مناهضة للدستور داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ووفقا للحكم الذي أعلن اليوم الاثنين، فإن المحكمة الإدارية العليا تشاطر هذا الرأي. وتم توجيه الدعاوى القضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور. ونظرا لأن المكتب الاتحادي يقع في كولونيا، فإن المحاكم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي المختصة بالنظر فيها.