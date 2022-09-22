فون دير لاين تعارض الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

عارضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس، الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين: "أعلم أن البعض يدعو إلى وقف القتال، لكن يجب أن أقول إن الواقع هو كما يلي: إذا توقفت روسيا عن القتال فإن الحرب قد انتهت، وإذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فلن تكون هناك أوكرانيا بعد الآن".

وأدلت فون دير لاين بتصريحاتها في جامعة برينستون في الولايات المتحدة بعد حضورها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة: "هناك الكثير من الأشياء على المحك، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا، والمجتمع الدولي، والنظام العالمي".

وأضافت فون دير لاين أن النجاح الأخير للجيش الأوكراني في استعادة الأراضي من القوات الروسية "يرفع المعنويات" ولكن هذا الدعم كان مطلوبا.

وفي حديثها عن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قالت إن "العقوبات موجعة".

وأضافت أنني "أريد أن أوضح تماما أن العقوبات وجدت لتبقى".