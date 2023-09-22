التحفظ على نص طن زبيب مجهول المصدر في محل كشري بدمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط، من التحفظ على 50 كرتونة زبيب وزن الكرتونة 10 كيلو جرام، بإجمالي 500 كيلو جرام، مجهولة المصدر، وبدون بيانات تدل على تاريخ إنتاجه أو صلاحيته، بأحد مطاعم الكشري، بمدينة دمياط مخالف للقرار رقم 113 لسنة 94 تحرر عنها المحضر رقم 11812 جنح قسم ثان دمياط.

وأوضح بيان أصدره المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن مديرية التموين شنت عدد من الحملات، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء في نطاق مدينة دمياط مركزي فارسكور وكفر سعد، أسفرت عن تحرير 251 محضرا تموينيا خلال أسبوع، من 14 إلى 21 سبتمبر، تم خلالها تحرير 10 محاضر، عبارة عن إعلان وإدارة أوكازيون وهمي بدون تصريح، من إجمالي 75 محلا وشركة تم تسجيلهم في الأوكازيون، كما تحرر محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، أو غير مطابق للمواصفات في المخابز البلدية المدعمة، يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 240 الف جنيه، مع توجيه إنذار بالإيقاف للمسئولين عنها في حالة التكرار.

كما تم تحرير 133 محضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر، للجمهور بالمحلات العامة، وكذلك مخالفة عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول، مع 68 محضر مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية، وتحرير 5 محاضر غش تجارى لعرض سلع غير مطابقة للمواصفات، وبحسب ما ورد في تقارير المعمل المختص بالتحليل، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة.