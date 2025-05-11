 اشتباكات في كشمير تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات في كشمير تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

نيودلهي - أ ب
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 8:08 م

قال المدير العام للعمليات العسكرية الهندية، اليوم الأحد، إن ضربات الهند في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير وفي باكستان قتلت أكثر من 100 مسلح، من بينهم قادة بارزون.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وقال الليفتنانت جنرال راجيف جاي إن القوات المسلحة الهندية ضربت تسع منشآت للبنية التحتية ولتدريب المتشددين، من بينها مواقع لجماعة "العسكر الطيبة" التي تحملها الهند المسؤولية على تنفيذ ضربات كبيرة في الهند وفي إقليم كشمير المتنازع عليه.

وتابع جاي "لقد حققنا مفاجأة كاملة"، مضيفا أن رد باكستان كان "غير منتظم ومهزوزا".

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