انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات السباق الدولي للدراجات الهوائية "تور دو فرانس"، المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 400 متسابق من 30 دولة مختلفة، بينها "مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا".



ويقام السباق ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، ويقوم بتنظيمه LEtape Egypt ومجموعة "إيجيلز"، بالتعاون الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، والاتحاد المصري للدراجات، وسفارة فرنسا بالقاهرة، بهدف تنشيط السياحة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء.



وأطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق فعاليات سباق الـ170 كيلومترا من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، ثم سباق الـ96 كيلومترا بمشاركة 70 متسابقًا، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والقنصل العام الفرنسي "أولڤييه لو فان كاسيو"، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وأكد المحافظ، أنه جرى تأمين المتسابقين على أعلى مستوى خلال فعاليات السباق الذي انطلق من مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب على أعلى مستوى، ومرافقة سيارات إسعاف وتأمين خلال فعاليات الذهاب والعودة، للتأكد من سلامة المتسابقين.



وأشاد المحافظ بمثل هذه الفعاليات لكونها تسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة على أرض المحافظة، خاصة أن المسابقين يسيرون في طريق يتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة خلال رحلة السباق من مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب، إضافة إلى كونها تشجع على ممارسة الرياضات المختلفة.



وطالب المحافظ المسئولين عن تنظيم البطولة، بإقامة كافة السباقات الدولية لبطولات الدراجات بمدينة شرم الشيخ، لما تتمتع بمقومات نجاح أي فعالية تقام على أرضها.



ومن جانبه، أعرب ولڤييه لو فان كاسيو، القنصل الفرنسي بالقاهرة، عن إعجابه الشديد بمدينة شرم الشيخ، وحسن تنظيم فعاليات السباق، وكرم الضيافة، مؤكدًا أن شرم الشيخ بالفعل بلد الأمن والأمان، وشعبها مضياف.



وتتضمن الفعاليات السباق 4 مراحل، إحداهما بمسافة 170 كيلو للمحترفين، تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ مرة أخرى، والثانية لمسافة 96 كيلو، وهي سباق محترفين وهواة على طريق السلام بشرم الشيخ، والثالثة لمسافة 40 كيلو على الطريق الدائري الأوسط بشرم الشيخ وهي لكل الرياضيين، والرابعة لمسافة 6 كيلو، وتعد سباق للعائلات داخل شرم الشيخ.