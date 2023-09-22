الآلاف ينضمون إلى جريتا تونبرج في احتجاج ستوكهولم المناخي

انضم آلاف الأشخاص إلى ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، في مظاهرة في ستوكهولم اليوم الجمعة، للمطالبة بمزيد من العدالة المناخية والتخلص التدريجي السريع من الفحم والنفط والغاز.

وسار المشاركون، وهم مزيج معظمهم من الشباب ولكن أيضا من المتظاهرين الأكبر سنا، من ساحة بالقرب من البرلمان السويدي إلى منصة حيث كانت الخطب والعروض الموسيقية في انتظارهم.

وقالت تونبرج ونشطاء آخرون بعد الظهر إن نحو خمسة آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع، لكن لم تصدر حتى الآن تقديرات رسمية من جانب الشرطة لأعدادهم.

وقالت تونبرج في تغريدة لها على منصة "إكس"، "تويتر سابقا": "لا يمكن إيقافنا، عالم آخر ممكن".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشابة البالغة من العمر 20 عاما وهي تصرخ بمرح في مكبر صوت خلال المسيرة.

وفي مقدمة المسيرة، رفع نشطاء من حركة المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل" لافتة كبيرة تعلن "الشعوب لا المكاسب".