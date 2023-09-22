أبو الغيط يلتقي وزير الخارجية الجزائري في نيويورك

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط هنأ وزير الخارجية الجزائري بمناسبة انتخاب بلاده عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، معربا عن ثقته في أن الجزائر ستكون خير مُمثل ومُدافع عن القضايا العربية خلال هذه الفترة، وأنها ستقوم بتكريس عضويتها بمجلس الأمن لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المحورية.

وأوضح المتحدث أن الوزير الجزائري ثمّن دور الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك ودعمهم للجزائر في الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، مؤكداً سعي الجزائر لدعم القضايا العربية والدفاع عنها في مجلس الأمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دعم دور المنظمات الإقليمية المحوري في مواجهة الأزمات، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وحالة الاستقطاب التي يشهدها العالم.

كما أكد الأمين العام من جانبه أهمية تناغم وتضافر العمل العربي من خلال المجموعة العربية في نيويورك خلال المرحلة المقبلة.