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الزمالك يهزم الطيران في دوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 8:30 م

فاز الفريق الأول لكرة اليد علي نظيره الطيران بنتيجة 38-30، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024, والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي .

انتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك علي الطيران بنتيجة 18-13.

ويحصل الفريق علي إجازة لمدة 5 أيام نظرا لفترة التوقف الدولي ثم تستأنف التدريبات بعدها استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.

يقود الفريق فنيا أحمد رمضان مديرا فنيا و إيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.


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