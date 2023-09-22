أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة عن المكرمين في حفل الافتتاح، المقام في السابعة مساء اليوم على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك في حضور حامل اسم الدورة الفنان أحمد رزق.



حيث سيتم تكريم العرض المسرحي "إيكاروس" من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان.



كما سيتم تكريم الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمصري بشكل عام، من جهود أثرت وتأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.



المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.



وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.



وتحتضن الإسكندرية -مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط- فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٢-٢٨ سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.



وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية، وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.