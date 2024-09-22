حزب الله يعلن مهاجمة مواقع إسرائيلية مستحدثة قرب الحدود بمسيرات انقضاضية

أعلن حزب الله اللبناني، شن هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على مواقع إسرائيلية اليوم ‏الأحد.

وقال حزب الله في بيان، إن الهجوم استهف تموضعات مستحدثة ‏لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، مؤكدا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.‏

وكان حزب الله، قد قال إنه قصف في رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، ‏صباح هذا اليوم الأحد.