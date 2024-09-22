حزب الله يعلن مهاجمة مواقع إسرائيلية مستحدثة قرب الحدود بمسيرات انقضاضية

أعلن حزب الله اللبناني، شن هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على مواقع إسرائيلية اليوم الأحد.
وقال حزب الله في بيان، إن الهجوم استهف تموضعات مستحدثة لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، مؤكدا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.
وكان حزب الله، قد قال إنه قصف في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، صباح هذا اليوم الأحد.