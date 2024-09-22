وزير الخارجية يلتقي كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن ترحيبه بـالمسؤولة الأممية، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها التي نص عليها قرار مجلس الأمن المنشئ لها رقم 2720، ومرحباً بالتعاون الوثيق بين الآلية وجمعية الهلال الأحمر المصري الرامي لتسهيل وتسريع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن.

وحرص عبد العاطي على تأكيد أهمية تعاون كافة الدول مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة، للانتهاء من الإجراءات الضرورية لعمل الآلية فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة مواصلة إطلاع مجلس الأمن بشفافية وبوضوح على التطورات الخاصة بإنشاء الآلية وعن مدى تعاون الدول معها فى تنفيذ الولاية التى أوكلها إليها مجلس الأمن، كما شدد على أهمية وقف إطلاق النار ورفع جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام نفاذ المساعدات للقطاع من أجل إيجاد نهاية للأزمة التي يشهدها قطاع غزة.