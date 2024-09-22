أونروا: الأمطار تفاقم أزمة النازحين في خان يونس

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن مخيمات النازحين تعرضت لأول موجة أمطار في خان يونس في غزة.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن الأمطار تسببت في غرق العديد من الخيام، وزيادة معاناة العائلات التي تعيش في ظروف قاسية منذ بدء الحرب.

وأشارت إلى أن «الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، مع النقص الشديد في المواد الضرورية لحمايتهم من الرياح والأمطار والفيضانات، وفي ظل القيود اللوجستية ونفاد الإمدادات».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,391 مواطنا، وإصابة 95,760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.