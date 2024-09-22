ضبط 18 طن مواد غذائية وبترولية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وعاطف مرقص ومحمد قورة، المفتشين بالمديرية، بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية؛ للتفتيش على الأنشطة التجارية بمركز أبو حماد.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية العزازي بمركز أبو حماد، عبارة عن محل لتجارة الأعلاف والأسمدة الكيماوية، وتم ضبط 2940 لتر زيت طعام مجهول المصدر، و640 كيلو سكر مجهول المصدر، و2680 كيلو أرز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16692 جنح مركز أبو حماد لسنة 2024.

كما تم ضبط 3 محطات بنزين غير مرخصة بناحية الملاك أبو حماد، وتم التحفظ على 7000 لتر سولار و4000 لتر بنزين 80، وتحررت عن ذلك المحاضر 16693 و16694 و16695 جنح أبو حماد لسنة 2024.

كما تم ضبط محل لتجارة الأعلاف والسلع الغذائية بناحية الملاك بمركز أبو حماد، وتم ضبط 535 كيلو أرز مجهول المصدر، و15 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، بكمية قدرها 750 كيلوجراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16696 جنح أبو حماد لسنة 2024.