وفد المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني يزور جامعة قناة السويس

استقبلت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وفدا رفيع المستوى من المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني برئاسة تشو شياوليانغ، وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.

أكد الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، أن الزيارة شملت معاينة ميدانية لمشروع المساعدات الصينية الذي زود الكلية بأحدث المعدات العلمية.

كما تم تقييم كفاءة هذه المعدات بعد تركيبها والتأكد من عملها بالشكل المطلوب. وأضاف أن هناك مباحثات جارية مع الجانب الصيني بشأن الصيانة الدورية للأجهزة وتدريب كوادر جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار نبيل إلى اتفاق مع الجانب الصيني على تزويد الكلية بأجهزة ومعدات جديدة مع افتتاح تخصصات جديدة. من جانبه، أكد الجانب الصيني عدم وجود أية معوقات في عملية تركيب وتشغيل الأجهزة.

وأبدى الوفد الصيني إعجابه بالتقدم الذي أحرزته الكلية في دمج المعدات الجديدة في العملية التعليمية، مشيداً بدورها الرائد في رفع مستوى التعليم العملي.

من جهته، أكد تشو شياوليانغ استمرار دعم المركز للكلية من خلال توفير أحدث البرامج التعليمية والتكنولوجية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. كما تم الاتفاق على إقامة شراكات جديدة لتعزيز التبادل الأكاديمي والتقني مع المؤسسات التعليمية الصينية، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

يُعد المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني من المؤسسات الرائدة التي تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.