وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر ملتقى بناة مصر 2024 - فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية

منال عوض: "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر غيرت وجه الريف وحسنت مستوى الخدمات للمواطنين

وزيرة التنمية المحلية: توفير 5 آلاف قطعة أرض بالمحافظات لإقامة مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية

منال عوض: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض تجربة مصر الناجحة في حل مشكلة العشوائيات

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر ملتقى بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية" يوم 22 سبتمبر 2024، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، ودينا عبد الفتاح الأمين العام لملتقى بناة مصر، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين وشركات العقارات من مصر والدول العربية.

ورداً على سؤال خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر حول مستجدات "حياة كريمة"، أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها، ويتم تنفيذها في 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى منها. وأشارت إلى أن المبادرة تمثل تجربة تنموية رائدة تلقى اهتماماً مستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من تشييد وإنشاء كافة المشروعات المستهدفة في القرى، وجارٍ الانتهاء من تشغيل عدد من المشروعات وتوفير بعض المعدات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 332 مجمع خدمات حكومية في القرى المستهدفة، والتي تضم جميع الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنون، وجارٍ تشغيل كافة تلك المجمعات تباعاً.

وفيما يخص الاستعدادات الجارية في الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، قالت الدكتورة منال عوض إن الوزارة انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإداري وإعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة، كما وفرت الوزارة بالتعاون مع المحافظات حوالي 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.

وحول آخر مستجدات المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد بالقاهرة في نوفمبر القادم، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استضافة مصر للمنتدى، المقرر انعقاده في مدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يُعد ثاني أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز التجربة المصرية في حل مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة في جميع المحافظات، وهو إنجاز كبير حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي يُعتبر المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ "COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يُعتبر فرصة للتعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التي تُطبق، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية في مصر، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي. كما أشارت إلى أن نقل الوزارات الحكومية من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام في العاصمة.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الشركات وممثلي قطاع المال والأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمفكرين والمبتكرين وصانعي القرار للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت اهتمام الدولة المصرية بتوفير التدريب للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية، كما يحدث مع شركة إيني للبترول في محافظة دمياط وشركة السويدي بالقاهرة، حيث يتم توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها.