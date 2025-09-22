أبو الغيط: على العرب استثمار الزخم الكبير الذي تشهده القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب عليهم استثمار الزخم الكبير الذي تشهده القضية الفلسطينية، خاصة مع اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «العربية»، مساء الاثنين: «أتصور بهذا الزخم، فإن الدول العربية تسعى إلى تأكيد وضعية فلسطين على كل المستويات؛ الدولية والإقليمية».

وعلق على وصف البعض للاعتراف بدولة فلسطين بأنه «حدث مراسمي»، مؤكدًا أنه «تطور كبير للغاية، خاصة أنه لم يسبق لبريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا التحرك بهذا الشكل».

ولفت إلى أن الجامعة ستتحرك لطلب ضم الدولة الفلسطينية إلى العضوية الكاملة للأمم المتحدة، لكن المشكلة تبقى في الموقف الأمريكي.

وأوضح أن أي طلب يجب أن يمر على مجلس الأمن قبل طرحه في الجمعية العامة، ودائمًا ما تستخدم واشنطن حق النقض «فيتو».

وبسؤاله عما إذا كان تنامي دور مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة يشكل تغييرًا في العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والجامعة العربية، نفى الأمر بشكل قاطع.

وأكمل: «مازالت العديد من النشاطات تدور بمبادرات من مجلس التعاون الخليجي، وهم يشاركون بفاعلية واهتمام على مستوى وزراء الخارجية، هذا وضع أراه خاص بمجلس التعاون لبناء شخصيته أمام المجتمع الدولي، ولا يمثل أي تغيير من موقف الدول الخليجية تجاه الجامعة العربية».