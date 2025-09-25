سرايا القدس تعلن استهداف دورية للاحتلال في رام الله وتحقيق إصابات في صفوفها

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، استهداف دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سطح مرحبا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات في صفوفها.

وتتعرض الضفة الغربية المحتلة منذ شهور لحملات عسكرية إسرائيلية متواصلة، تتخللها اقتحامات وعمليات اعتقال واسعة واشتباكات مسلحة، إضافة إلى استهداف مباشر للفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أدى إلى ارتقاء العديد من المواطنين وإصابتهم.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من محافظة رام الله.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نسيم حسني البرغوثي (31 عاما) ويونسف أحمد الريماوي (19 عاما)، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت محمد علاء الريماوي (20 عاما) من منزله في حي المصايف بمدينة رام الله.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجاهد أسامة عبد الرحمن قاسم (35 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في قرية دورا القرع، ومحمود موسى الديك دار علي (54 عاما)، وعبد القادر أحد قعد (36 عاما) من قرية أبو قش.